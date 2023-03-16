В Ингушетии открылось региональное отделение Союза машиностроителей России

0
Мустафа Цуров

В Ингушетии открылось региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

На конференции в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Тугана Цурова было принято решение учредить Ингушское региональное отделение Союзмаша, избрать коллегиальные органы организации и председателя. Единогласным решением председателем реготделения был избран Мустафа Цуров — депутат парламента Ингушетии, директор Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова.

Выступая перед участниками конференции, Мустафа Цуров подчеркнул, что Союз машиностроителей России объединяет под своим началом практически все крупные предприятия машиностроительного комплекса России, в том числе работающие на обеспечение оборонного заказа страны.

«Если говорить о тех задачах, на которых предстоит сфокусировать внимание Ингушскому региональному отделению, то это в первую очередь поддержка государственной молодежной политики в области технического образования и подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров машиностроительной отрасли, формирование престижности и привлекательности профессий машиностроительного комплекса, осуществление деятельности социально ориентированной направленности, сохранение объектов культурного наследия. Я уверен, вместе мы достигнем плодотворных результатов во благо нашей страны в целом и региона в частности», — сказал он.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Диктант ЖКХ» написали школьники Ингушетии
Герой России и ветеран МВД встретились со студентами Ингушского госуниверситета
Ингушским старшеклассникам рассказали о преимуществах военных профессий
В Ингушетии завели дело о дискредитации Вооруженных сил России
Лжесотрудники банка лишили жителя Ингушетии 245 тыс. руб.
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил очередной гол в составе питерского «Зенита»
Правоохранители Ингушетии выявили незаконную добычу известняка
В Ингушетии 18 марта пройдет общереспубликанский субботник
В Назрановском районе Ингушетии на сходах граждан обсудили военную службу по контракту
Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «Из глубины веков»
Ингушетия заключит ряд соглашений на выставке туризма и индустрии «MITT-2023»

Главное

Яндекс.Метрика

 