В Ингушетии открылось региональное отделение Союза машиностроителей России

На конференции в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Тугана Цурова было принято решение учредить Ингушское региональное отделение Союзмаша, избрать коллегиальные органы организации и председателя. Единогласным решением председателем реготделения был избран Мустафа Цуров — депутат парламента Ингушетии, директор Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова.

Выступая перед участниками конференции, Мустафа Цуров подчеркнул, что Союз машиностроителей России объединяет под своим началом практически все крупные предприятия машиностроительного комплекса России, в том числе работающие на обеспечение оборонного заказа страны.

«Если говорить о тех задачах, на которых предстоит сфокусировать внимание Ингушскому региональному отделению, то это в первую очередь поддержка государственной молодежной политики в области технического образования и подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров машиностроительной отрасли, формирование престижности и привлекательности профессий машиностроительного комплекса, осуществление деятельности социально ориентированной направленности, сохранение объектов культурного наследия. Я уверен, вместе мы достигнем плодотворных результатов во благо нашей страны в целом и региона в частности», — сказал он.