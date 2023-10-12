Молодежный форум

В Ингушетии открылся межрегиональный молодежный форум «Будущее без коррупции»

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В научной библиотеке Ингушского госуниверситета в Магасе открылся межрегиональный молодежный форум «Будущее без коррупции».

«Основными целями мероприятия являются формирование нетерпимого отношения молодежи Северного Кавказа к коррупционным проявлениям, укрепление и расширение интереса молодежных движений к работе по противодействию данному явлению», — отметили в пресс-службе Народного собрания республики.

В работе форума принимают участие помощник полпреда Президента России в СКФО Наталья Стогова, первый заместитель председателя правительства региона Олег Фурсов, авторитетные эксперты, представители администрации губернатора Ставропольского края и ресурсного центра добровольчества Ингушетии.

Вице-спикер парламента республики Аза Хашиева в своем выступлении подчеркнула, что коррупция — это зло, с которым необходимо бороться на постоянной основе. «Антикоррупционное законодательство на сегодняшний день позволяет надежно осуществлять поставленные задачи в этой сфере. Следует только придерживаться нормативных актов», — считает она.

В ходе форума будут рассмотрены и обсуждены вопросы, касающиеся вызовов и актуальных проблем противодействия коррупции на Северном Кавказе, антикоррупционного воспитания молодежи, также планируются тематические дискуссии, диалоги и презентация лучших практик в сфере противодействия коррупции.

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