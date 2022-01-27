В Ингушетии открылся охотничий сезон на половозрастные группы животных
В лесах Ингушетии, согласно приказу Минприроды региона, открыт сезон охоты на все половозрастные группы диких животных, сообщает пресс-служба экологического ведомства.
В ведомстве также обратили внимание местных жителей на то, что при сборе дикорастущих ягод и грибов, растет количество людей, посещающих лесной фонд.
«В связи с этим напоминаем о необходимости проявлять максимальное внимание и неукоснительно соблюдать правила и требования техники безопасности во время охоты. Бережно относитесь к природе и окружающим», — пояснили в Минприроды.