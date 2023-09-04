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В Ингушетии открылся первый Центр опережающей профессиональной подготовки

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В Ингушетии, в рамках нацпроекта «Образование», открылся первый Центр опережающей профессиональной подготовки.

Как сообщили в Минобрнауки республики, ЦОПП — это новый шаг в развитии профессионального образования и профориентационной деятельности. Реализация данного проекта позволит значительно усовершенствовать взаимодействие между работодателями и образовательными учреждениями, что является ключевым шагом в решении основной задачи — обеспечении рынка труда квалифицированными специалистами.

Отмечается, что новое учреждение оснащено современным оборудованием, предназначенным для получения профессионального образования по востребованным и перспективным профессиям, повышения квалификации специалистов и совершенствования различных навыков.

Каждый житель Ингушетии, отметили в образовательном ведомстве региона, получит возможность использовать ресурсы ЦОПП для изменения своей профессиональной траектории. Это означает, что люди смогут адаптировать свои навыки и переквалифицироваться, став более востребованными на современном рынке труда.

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