В Ингушетии открыта горячая линия по дополнительной иммунизации против полиомиелита

Специалисты рассмотрят все вопросы жителей, возникающие при проведении прививочной кампании, и дадут компетентные ответы по телефону горячей линии 8-988-124-15-70. Обращаться можно ежедневно с 9 до 20 часов.

По информации Роспотребнадзора по региону, в последние время в республике отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита. Такая ситуация связана с большим количеством отказов от профилактических прививок. Снижение уровня коллективного иммунитета к полиомиелиту ведет к высокому риску эпидемиологических осложнений среди непривитых детей. В условиях активной внешней и внутренней миграции населения возникают риски появления и распространения полиовирусов.