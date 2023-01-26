Полиомиелит

В Ингушетии открыта горячая линия по дополнительной иммунизации против полиомиелита

0

В Минздраве Ингушетии открыта горячая линия по вопросам дополнительной иммунизации против полиомиелита.

Специалисты рассмотрят все вопросы жителей, возникающие при проведении прививочной кампании, и дадут компетентные ответы по телефону горячей линии 8-988-124-15-70. Обращаться можно ежедневно с 9 до 20 часов.

По информации Роспотребнадзора по региону, в последние время в республике отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита. Такая ситуация связана с большим количеством отказов от профилактических прививок. Снижение уровня коллективного иммунитета к полиомиелиту ведет к высокому риску эпидемиологических осложнений среди непривитых детей. В условиях активной внешней и внутренней миграции населения возникают риски появления и распространения полиовирусов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Специалисты Россельхозцентра по Ингушетии предупреждают о нашествии мышевидных вредителей
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы улучшения платежной дисциплины
Вечер памяти Суламбека Мамилова прошел в Малгобекском районе Ингушетии
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол за «Зенит» в контрольном матче в Катаре
Уроженка Чечни уличена в махинациях с маткапиталом на 466 тыс. рублей в Ингушетии
Житель Ингушетии, находясь в СИЗО, «сдал» квартиру за 28 тыс. рублей
В Ингушетии за год поголовье овец и коз увеличилось на 10%
Жителя Ингушетии будут судить за хранение золота почти на 17 млн рублей
Проблему безнадзорных животных обсудили в парламенте Ингушетии
В пожарно-спасательном колледже Ингушетии обсудили технологии социального проектирования
Постпред Ингушетии в Москве обсудил с ректором «Синергии» участие в проекте «Герои СВО»

Главное

Яндекс.Метрика

 