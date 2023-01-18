В Ингушетии открыта сенсорная комната для детей с ОВЗ

0

В Ингушетии на базе Центра непрерывного образования в сельском поселении Гази-Юрт благодаря спонсорской поддержке открыта сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, занятия проходят под руководством педагогов-психологов, что позволяет значительно улучшить функциональные способности ребят, в том числе и с такими тяжёлыми заболеваниями, как «умственная отсталость», аутизм и детский церебральный паралич.

По словам директора центра Ахмеда Цечоева, для детей создана особая атмосфера: приглушённый свет, приятные ароматы и успокаивающая музыка, «сухой» бассейн, тактильная доска, пузырьковая колонна. Такие условия способствуют снижению тревожности, активизации органов чувств, улучшению сна. Всё это благодаря спонсорской поддержке агрокомплекса «Сад-гигант Ингушетия».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выбрали четыре МКД для реконструкции
В Ингушетии проведут боевые стрельбы на полигоне
В Ингушетии в 2022 году среди неинфекционных заболеваний преобладали сердечные недуги
27 лет колонии на четверых получили сторонники террористов из Ингушетии
В Ингушетии число центров «Точка роста» для школьников продолжает расти
В Ингушетии собрался круг регионального отделения Федерации союза казаков России
Учащихся Ингушетии приглашают на дистанционную олимпиаду по истории и культуре Санкт-Петербурга
В музее ИЗО Ингушетии состоялась выставка-продажа картин по итогам благотворительного пленэра
Житель Ингушетии пополнил ряды террористов «Катибы»
Сводный план тушения пожаров в Ингушетии сформирован
Самые масштабные субботники в стране провели в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 