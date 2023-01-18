В Ингушетии открыта сенсорная комната для детей с ОВЗ

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, занятия проходят под руководством педагогов-психологов, что позволяет значительно улучшить функциональные способности ребят, в том числе и с такими тяжёлыми заболеваниями, как «умственная отсталость», аутизм и детский церебральный паралич.

По словам директора центра Ахмеда Цечоева, для детей создана особая атмосфера: приглушённый свет, приятные ароматы и успокаивающая музыка, «сухой» бассейн, тактильная доска, пузырьковая колонна. Такие условия способствуют снижению тревожности, активизации органов чувств, улучшению сна. Всё это благодаря спонсорской поддержке агрокомплекса «Сад-гигант Ингушетия».