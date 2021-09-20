В Ингушетии открыты 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Совещание было посвящено в основном вопросам реализации федеральных проектов по строительству объектов образования, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

В этом году в регионе в рамках двух национальных проектов запланировано строительство 25 учреждений: 16 школ по программе «Образование» и 9 детских садов по нацпроекту «Демография».

По заявкам Минобразования Ингушетии в госпрограмму «Развитие образования» на 2021-2023 годы дополнительно включены пять школ: на 720 мест в сельском поселении Сурхахи, на 504 — в сельском поселении Экажево, на 704 места — в сельских поселениях Нижние Ачалуки, Сурхахи и Али-Юрт.

«Проектная документация по этим объектам разработана за счет внебюджетных источников, вопрос требует дополнительного финансирования», — отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

Помимо этого, по данной целевой программе субъект является получателем субсидии по благоустройству зданий общеобразовательных организаций. Так, с начала года благоустроены здания общеобразовательной школы номер два в сельском поселении Плиево и СОШ номер три в городе Карабулаке, включая капремонт зданий, приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг).

Также республика в 2021 году принимает участие в реализации двух федеральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта «Образование», на реализацию которых в общей сложности направлено более 60 миллионов рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в Ингушетии в текущем году открыты 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Таким образом, контрольные точки по созданию центров достигнуты. Оборудование поставлено в полном объеме, при этом на средства образовавшейся экономии ведется работа по закупке дополнительного оборудования на дооснащение указанных объектов.

Что касается второго проекта — «Успех каждого ребенка» — сюда включены несколько направлений по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 8 образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности: ремонт спортивных залов, установка спортивных площадок и создание спортивных клубов с закупкой инвентаря. Все работы на данный момент практически завершены.

Кроме этого, ведется работа по созданию Центра научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках региональной программы «Современная школа», осуществляется поставка оборудования.