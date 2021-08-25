В Ингушетии открыты 22 прививочных пункта для вакцинации от коронавируса

В пресс-службе Главы и правительства республики отметили, что граждане могут обратиться в следующие медучреждения:

Назрановская городская поликлиника;

Малгобекская центральная районная больница;

Карабулакская городская больница;

Врачебная амбулатория города Магаса;

Сунженская центральная районная больница;

Сунженская участковая больница;

Ачалукская участковая больница;

Джейрахская районная больница.

Также в местных врачебных амбулаториях могут сделать прививку жители сельских поселений Кантышево, Долаково, Экажево, Сурхахи, Плиево Назрановского района; Троицкое, Алхасты, Нестеровская Сунженского района; Новый Редант, Инарки, Сагопши Малгобекского района; Гамурзиевского и Насыр-Кортского административных округов города Назрани.

Ранее министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева сообщила, что в регионе намерены завершить прививочную кампанию против Covid-19 к середине сентября текущего года.

По ее информации, к 23 августа количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, достигло 129 160 человек, что составляет 66,9% от общего количества полученной вакцины и 60,3% от количества подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом вакцины — 104 603 человека.

Удельный темп вакцинации за последнюю неделю увеличился. Так, 22 августа он составлял 465 человек в день на 100 000 населения (по России — 235). Таким образом, по словам Торшхоевой, республика среди субъектов в последние 5-6 дней идет первой по темпам вакцинации.