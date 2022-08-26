В Ингушетии открыты два пункта долговременного пребывания 300 беженцев из Украины и ЛДНР

Первый пункт — в городе Назрани по улице Школьная, на базе гостиницы «Асса» (100 человек), второй — в сельском поселении Мужичи Сунженского района, на базе республиканского спортивно-тренировочного центра (200 человек), сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что в целях урегулирования своего правового положения в России граждане Украины, ДНР и ЛНР могут обратиться по вопросу постановки на миграционный учет по месту пребывания по адресу фактического проживания.

Предоставление государственных услуг в сфере миграции осуществляется по имеющимся национальным паспортам, в том числе с истекшим сроком действия и при отсутствии вклеенных фотографий (по достижении возраста 25, 45 лет).

Граждане Украины могут пребывать на территории России без виз. Для граждан, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР, непрерывный срок временного пребывания на территории страны увеличен до 180 суток с даты каждого въезда на территорию России.

Чтобы получить статус беженца необходимо обратиться с ходатайством в погранслужбу ФСБ России или в территориальный орган МВД по месту пребывания.

Более подробную информацию можно получить на сайте МВД по Ингушетии.