В Ингушетии открыты два пункта долговременного пребывания 300 беженцев из Украины и ЛДНР
В управление по вопросам миграции МВД по Ингушетии напомнили, что в республике для приема граждан Украины, ДНР и ЛНР, постоянно проживающих на указанных территориях и прибывших в регион, подготовлены два пункта долговременного проживания с возможностью размещения 300 человек.
Первый пункт — в городе Назрани по улице Школьная, на базе гостиницы «Асса» (100 человек), второй — в сельском поселении Мужичи Сунженского района, на базе республиканского спортивно-тренировочного центра (200 человек), сообщает пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что в целях урегулирования своего правового положения в России граждане Украины, ДНР и ЛНР могут обратиться по вопросу постановки на миграционный учет по месту пребывания по адресу фактического проживания.
Предоставление государственных услуг в сфере миграции осуществляется по имеющимся национальным паспортам, в том числе с истекшим сроком действия и при отсутствии вклеенных фотографий (по достижении возраста 25, 45 лет).
Граждане Украины могут пребывать на территории России без виз. Для граждан, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР, непрерывный срок временного пребывания на территории страны увеличен до 180 суток с даты каждого въезда на территорию России.
Чтобы получить статус беженца необходимо обратиться с ходатайством в погранслужбу ФСБ России или в территориальный орган МВД по месту пребывания.
Более подробную информацию можно получить на сайте МВД по Ингушетии.