В Ингушетии открывается IT-школа программирования и дизайна Solvo

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На базе Ингушского государственного университета открывается первая в республике IT-школа программирования и дизайна Solvo, сообщила пресс-служба вуза.

Насыщенная учебная программа рассчитана на три месяца изучения, что позволит постичь программирование и получить практику. В плане учебного курса — дизайн, программирование, компьютерная грамотность и бухгалтерия. Занятия будут проводить квалифицированные преподаватели международного уровня.

Обучаться в школе Solvo может любой желающий, которому уже исполнилось 17 лет.

5 июня 2021 года в 10:00 на площадке Ингушского государственного университета в Культурно-досуговом центре города Магас будет организован митап, в рамках которого его участники расскажут о данном образовательном проекте и ответят присутствующим на интересующие их вопросы.

Подробности по телефону +7 963 398-20-08.

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