Авиасообщение

В Ингушетии открывается новый авиарейс по направлению «Петрозаводск — Магас»

0

Первый рейс по направлению «Петрозаводск — Магас» и обратно планируется открыть 8 июня текущего года.

Полеты будут выполняться еженедельно по четвергам авиакомпанией «Северсталь» по следующему расписанию: вылет из Петрозаводска — в 08:15, прилёт в аэропорт Магас — в 12:10, вылет из Магаса — в 13:00 мск. Стоимость билетов от 3490 рублей в одну сторону.

Как сообщил газете «Ингушетия» генеральный директор ОАО «Аэропорт «Магас» имени С. С. Осканова» Магомед Цуров, ранее между руководителями двух регионов было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, развития туризма и др.

«Мы направили в Карелию туристические программы, которые включают в себя недельные туры по регионам Кавказа. Эти авиарейсы будут своеобразным коридором на юг России», — подчеркнул Магомед Цуров.

По словам генерального директора, это отличная возможность для жителей Карелии отдохнуть на Кавказе, в том числе и в Ингушетии, полюбоваться красотами гор, водопадов и природных заповедников. Благодаря прямому авиасообщению жители Кавказа также будут иметь возможность созерцать уникальную природу Карелии, многочисленные озёра и реликтовые леса.

Авиасообщение заработало благодаря федеральной программе субсидирования авиаперевозок и взаимодействию руководства двух республик.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Десятки насосов установят на водозаборах в Ингушетии для улучшения водоснабжения
В Ингушетии водитель Toyota Corolla врезался в дорожный отбойник
В Ингушетии отмечают Пушкинский день
При столкновении «Газели» и иномарки в Ингушетии пострадали четыре человека
В Магасе провели республиканский турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню Ингушетии
Молодежный театр Ингушетии приглашает на комедию «Моя дорогая сноха»
Берегоукрепительные работы на территории башенного комплекса «Цори» в Ингушетии завершаются
Директор коммерческой организации при строительстве ДОУ в Ингушетии присвоил более 15 млн руб.
Минприроды Ингушетии выявило несанкционированное размещение строительного мусора
В Ингушетии руководитель строительной фирмы получил условный срок за хищение 2,6 млн руб.
В Ингушетии популяризируют родной язык через приложение на мобильных устройствах

Главное

Яндекс.Метрика

 