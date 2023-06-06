Полеты будут выполняться еженедельно по четвергам авиакомпанией «Северсталь» по следующему расписанию: вылет из Петрозаводска — в 08:15, прилёт в аэропорт Магас — в 12:10, вылет из Магаса — в 13:00 мск. Стоимость билетов от 3490 рублей в одну сторону.

Как сообщил газете «Ингушетия» генеральный директор ОАО «Аэропорт «Магас» имени С. С. Осканова» Магомед Цуров, ранее между руководителями двух регионов было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, развития туризма и др.

«Мы направили в Карелию туристические программы, которые включают в себя недельные туры по регионам Кавказа. Эти авиарейсы будут своеобразным коридором на юг России», — подчеркнул Магомед Цуров.

По словам генерального директора, это отличная возможность для жителей Карелии отдохнуть на Кавказе, в том числе и в Ингушетии, полюбоваться красотами гор, водопадов и природных заповедников. Благодаря прямому авиасообщению жители Кавказа также будут иметь возможность созерцать уникальную природу Карелии, многочисленные озёра и реликтовые леса.

Авиасообщение заработало благодаря федеральной программе субсидирования авиаперевозок и взаимодействию руководства двух республик.