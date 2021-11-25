Инвестиционный форум

В Ингушетии открывается первый бизнес-форум Маgas — 2021

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Первый бизнес-форум Маgas — 2021 открывается сегодня в Ингушетии. В нем примут участие представители бизнеса, федеральных и республиканских институтов развития, эксперты.

Накануне в регион прибыла делегация Торгово-промышленной палаты России. На встрече с гостями первый заместитель председателя правительства Олег Фурсов отметил, что мероприятие станет значимым событием для субъекта, стремление которого заключается в улучшении инвестиционной привлекательности региона.

Он сообщил, что в инвестиционном портфеле Ингушетии находится 40 проектов, 5 из которых уже рассмотрены. Планируется, что осуществлять свою деятельность они начнут до конца этого года.

Вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин считает, что цель проведения форума — показать региональным торгово-промышленным палатам, что, работая у себя на местах, они имеют возможность наладить взаимодействие, а в стране сегодня около 180 ТПП.

По его словам, в рамках форума участники смогут обсудить перспективы развития малого и среднего предпринимательства в регионе, выслушать признанных экспертов в сфере экономики и бизнеса.

Форум пройдет в бизнес-центре «Артис Плаза» столицы Ингушетии в четверг, 25 ноября. Организован он региональным фондом поддержки предпринимательства совместно с министерством экономического развития, ТПП республики и ИРО «Деловая Россия».

В рамках мероприятия будет представлена деловая экспозиция, где представители различных компаний продемонстрируют свою продукцию.

Отметим, что в ходе работы форума будет организована обширная программа с различными мастер-классами.

Также будут подведены итоги конкурса «Лучший стартап-проект» среди предпринимателей, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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