В Ингушетии открывается специальный пункт набора граждан для службы в армии по контракту

«Во всех муниципальных образованиях Ингушетии проводится в настоящее время оповещение призывников через военно-учётные столы сельских поселений, вручаются повестки для явки на мероприятия, связанные с призывом. Отправки в войска начинаются с 20 апреля. Отправлять будем в разные регионы Российской Федерации, от Нальчика до Североморска. Служить ребята будут в сухопутных войсках, ВМФ, войсках стратегического назначения», — отметил военный комиссар республики Заурбек Гадаборшев.

По его словам, любой гражданин может открыть в интернете Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Там есть статья 24 об отсрочках, где представлен полный перечень отсрочек, а также статья 23 об освобождении от службы в армии. В Госдуму внесён законопроект о постепенном повышении призывного возраста до отметки от 21 до 30 лет. Процесс поэтапный и рассчитан до 2026 года.

Весенний призыв завершится 15 июля, после этого военкомат имеет право посылать повестки только для уточнения данных и для явки в период осенней призывной кампании. Юноши, призванные весной 2023 года, будут служить по-прежнему 12 месяцев.

Общая численность Вооружённых сил РФ значительно возрастёт, в том числе и за счёт контрактников. Условия приёма на контрактную службу будут упрощены. Граждане в возрасте от 18 до 60 лет после предоставления необходимых документов будут направлены в специальные пункты набора граждан по контракту.

«С 15 апреля такой пункт будет открыт в Ингушетии. О его открытии ходатайствовал Глава Ингушетии, чтобы мужчины могли здесь сразу обращаться в пункт набора по контракту, а не ездили во Владикавказ», — подчеркнул Заурбек Гадаборшев.

Порядок поступления на службу по контракту в зону СВО: сдать документы в пункт набора (автобиография и анкета, паспорт, военный билет при наличии, документы об образовании), пройти собеседование с психологом, пройти медосмотр, получить предписание и убыть к месту службы, заключить контракт в воинской части. Денежное довольствие в учебном центре: от 30 до 45 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), 195 тыс. рублей единовременно (при заключении контракта на год и более), 100 тыс. руб. единовременно (региональная денежная выплата). Денежное довольствие в зоне специальной военной операции: от 170 до 200 тыс. рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), от 50 тыс. до 1 млн руб. (за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника), 8 тыс. руб. ежедневно (за участие в активных наступательных действиях), 50 тыс. руб. (за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов).

Контрактник получит следующие социальные льготы и гарантии: собственное жильё за счёт Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жильё или компенсацию за наём жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, обеспечение вещевым имуществом и обмундированием, бесплатное трёхразовое питание, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев, страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета, право на пенсию после 20 лет службы.

Дополнительные льготы для участников специальной военной операции: статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях, страховые выплаты при ранениях, сопрограмма реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья), дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ.