В Ингушетии отложили строительство дороги из-за необходимости завершения возведения школ

«В столице республики Магасе в этом году в рамках первого этапа было начато строительство автодороги, соединяющей и 10-й и 11-й микрорайоны. По федеральной программе «Стимулирование программ жилищного строительства субъектов РФ» на реализацию первого этапа региону выделили свыше 100 млн руб.», — сказал собеседник издания.

По его информации, на второй этап планировалось направить 118,3 млн руб. В июле этого года были проведены конкурсные процедуры, в результате был заключен контракт с подрядной организацией «Неон».

Вместе с тем по аналогичной программе в новом микрорайоне села Яндаре и прибрежно-парковой зоне Магаса начато строительство двух школ на 540 и 720 мест.

Возведение объектов образования в текущем году было приостановлено из-за отсутствия финансирования. Потребность в завершении строительства школ очень высокая, что подтверждается неоднократными обращениями жителей в органы власти.

«В связи с этим власти Ингушетии приняли решение о перераспределении средств, запланированных на строительство второго этапа дороги, на возведение школы в селе Яндаре и на оплату части выполненных работ по возведению общеобразовательного учреждения в столице», — пояснили в ведомстве.

Как сообщил «Ингушетии» министр строительства и ЖКХ республики Микаил Балахоев, учитывая, что первый этап дороги еще не завершен, а приоритет в данном случае соцобъектам очевиден, строительство второго этапа решено осуществить позже.

«С Минстроем России наше предложение было согласовано, в результате проведен ряд организационных мероприятий, в том числе и расторжение контракта с ООО «Неон», — уточнил Балахоев.

Министр заверил, что авансовые средства подрядной организации не выплачены, интересы республики или заказчика не ущемлены.

Ранее в соцсетях появились сообщения о срыве ремонта и строительства новых дорог более чем на 100 млн руб. Министерство строительства и ЖКХ Ингушетии расторгло контракт на строительство новых автодорог в Магасе. Генподрядчиком должна была стать фирма «Неон» из Малгобека.

Стоимость подряда составляла, согласно госконтракту, 118,3 млн рублей. Однако ни копейки освоить не успели, хотя контракт разорвали лишь спустя два месяца после заключения. Построить новые автодороги в Магасе «Неон» обязался до конца нынешнего года.

Взаимных претензий по контракту стороны не имеют. Его подписали гендиректор «Неона» Хасан Эстамиров и замминистра строительства Мусса Илиев.