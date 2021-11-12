В Ингушетии отмечают День Малгобекского района

Глава района Хамзат Долтмурзиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, вручил почётные грамоты лучшим работникам, внёсшим значимый вклад в развитие и процветание района.

Так, за добросовестный плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, творческое отношение к работе награждены коллективы Центра детско-юношеского туризма и краеведения и Культурно-досугового центра Малгобекского муниципального района. Награды вручили Беслану Дзейтову и Тамаре Тариевой. Также почетные грамоты вручены главному специалисту по мобилизационной подготовке администрации района Зяудину Богатыреву и помощнику главы муниципального образования Аслану Коригову.

Напомним, Малгобекский район образован в 1991 году. Статус муниципального Малгобекский район получил только в 2009 году. Тогда же в его составе было образовано 12 муниципальных образований со статусом сельского поселения.