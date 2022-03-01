Траур

В Ингушетии отменили праздничные мероприятия из-за гибели военнослужащих на Донбассе

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В Ингушетии отменили все праздничные мероприятия из-за гибели военнослужащих на Донбассе при проведении специальной операции.

«Проходят похороны погибших, в республике траур, нам не до празднований сейчас», — подчеркнул Глава республики Махмуд-Али Калиматов на совещании в Магасе.

Он сообщил, что семьям погибших будет оказана помощь в виде материальных выплат.

Руководитель субъекта также дал указание министерствам образования и здравоохранения, а также главам муниципальных образований собрать сведения о семьях погибших, детях, узнать об их нуждах и оказать всемерную поддержку.

 

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