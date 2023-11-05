В Ингушетии отменили развлекательные мероприятия из-за событий в Палестине

«Глава республики отметил, что там происходят тяжелые события, за которыми с тревогой следит весь мир, и пожелал, чтобы по воле Всевышнего на этой земле все разрешилось благом», — сказал вице-премьер.

Магомед Евлоев зачитал обращение Махмуда-Али Калиматова к участникам мероприятия.

«Мы живем в исторический период, когда народы России показывают свое непоколебимое единство, готовность вместе преодолеть самые сложные проблемы, верность своим историческим заветам. Наша республика стабильно развивается благодаря совместному труду представителей разных народов. Недруги нашей страны делают все возможное, чтобы данную основу расшатать и разрушить. Известные события в Дагестане в аэропорту Махачкалы, как отметил Президент России, были организованы через социальные сети с территории Украины руками агентуры западных спецслужб. Они рассчитывали вызвать цепную реакцию радикальных действий в регионах», — говорится в обращении.

Руководитель субъекта призвал жителей Ингушетии не терять бдительности, и оперативно и умело отвечать на все попытки психологической и информационной агрессии, осуществляемой против российского государства и его граждан.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что продолжается специальная военная операция за стратегическую безопасность, мирное и созидательное будущее российского государства.

«Военнослужащие из Ингушетии в одном строю с соотечественниками из других регионов страны показывают примеры героизма, мужества, храбрости, высокой моральной и боевой подготовки. Армия и население Российской Федерации — это монолит единомышленников и патриотов, поэтому победа будет за нами», — добавил Глава.

В День народного единства в республике отметили 30-летие регионального Минсельхоза, в городах и районах Ингушетии прошли сельскохозяйственные ярмарки.