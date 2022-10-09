Память

В Ингушетии отметили 15-летие присвоения Малгобеку звания «Город воинской славы»

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В Малгобеке отметили 15-летие присвоение городу нефтяников почетного звания России «Город воинской славы».

В праздничном мероприятии принял участие премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, который в своем выступлении отметил, что Малгобек пережил тяжелейшее испытание во время Великой Отечественной войны, мужественно выстоял и победил.

«В нашей истории навсегда сохранятся подвиги бесстрашных воинов, в том числе защищавших город и присвоение ему такого почетного звания. Это — признание его ратных заслуг перед Родиной», — подчеркнул премьер.

По его словам, символично, что бойцы из Ингушетии сражаются на передовой, участвуя в СВО, защищая честь и достоинство страны.

«Сегодня также канун Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Вы знаете, что эта битва была одной из самых продолжительных и второй по величине после танковой битвы на Курской дуге. Здесь много еще неизведанного, и мы будем продолжать эту поисковую работу. Благодарю всех поисковиков за усердную и кропотливую работу», — сказал Сластенин.

Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню и мемориальным плитам, почтили минутой молчания память всех погибших в ВОВ.

После состоялось еще одно мероприятие — захоронение останков бойцов Красной армии, найденных поисковиками в ходе полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт».

Также главе администрации села Эльхотово Северной Осетии Эльбрусу Гутиеву, прибывшему вместе с родственниками красноармейца Руслана Доева, были переданы его останки для захоронения с воинскими почестями, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, 8 октября 2007 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о присвоении Малгобеку почетного звания «Город воинской славы».

С сентября 1942 года, в ходе Малгобекской оборонительной операции, город 14 раз переходил «из рук в руки», но все же героически выстоял и в январе 1943 года был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

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