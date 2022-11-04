В Ингушетии отметили День народного единства

В своем выступлении он отметил, что праздник — это историческое напоминание и свидетельство того, что Россия и ее регионы сильны героизмом и сплоченностью всех жителей страны.

«Жителей Ингушетии и всех россиян объединяет любовь к родной стране, общие моральные и нравственные ценности, уважение к культуре и истории каждого народа великой России. И сегодня наш долг — с полной самоотдачей трудиться на благо Родины, отстаивать ее безопасность и независимость, давать жесткий отпор врагам, поддерживать наших соотечественников», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта также напомнил о подлинном значении исторической даты. Он отметил, что корни государственного праздника уходят во времена освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского героически освободило нынешнюю столицу России, изгнав из нее захватчиков. Эта победа послужила мощным толчком для возрождения российского государства.

«Сегодня военнослужащие из Ингушетии плечом к плечу с соотечественниками из других субъектов Российской Федерации, с честью, мужественно и храбро участвуют в специальной военной операции на Украине, внося свой достойный вклад в дело обеспечения стратегической безопасности многонациональной России.

Отмечая День народного единства, каждый россиянин понимает, что наше единство — реальная ценность. И если случится какая-то беда, чрезвычайная ситуация, то вся страна придет на помощь региону, который столкнулся с подобными испытаниями», — подчеркнул Глава.