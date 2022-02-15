В Ингушетии отметили очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана

«Сегодня очень важная, значимая дата в истории нашей страны. И от лица Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и себя лично позвольте выразить вам, уважаемые воины-интернационалисты, слова благодарности за ваш тяжелый, ратный путь и подвиги. Вы именно те, кто отстаивал честь и достоинство нашей страны, воюя за ее пределами. Желаю вам, самое главное, здоровья, счастья и благополучия, и пронести эту память через многие поколения, воспитывая в нашей молодежи идеи патриотизма», — обратился к ветеранам-афганцам Сластенин.

Собравшиеся прочитали молитву за погибших воинов, после чего возложили цветы памятнику в честь воинов-интернационалистов, представляющего собой ингушские башни и горы Афганистана, на которой выгравированы имена героев-афганцев республики.

Всего через эту войну прошли более 350 ингушей, напоминает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, 33 года назад — 15 февраля 1989 года — завершился вывод советских войск из Афганистана.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен федеральным законом от 29 ноября 2010 года. Дата введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Россией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.