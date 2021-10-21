В Ингушетии отопительный сезон начался раньше обычного и проходит в штатном режиме

Об этом было сообщено на заседании правительственной комиссии по региональному развитию с участием Главы региона Махмуд-Али Калиматова, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Всего на территории Ингушетии находятся 6 котельных централизованного теплоснабжения в 5-ти муниципальных образованиях, которые в общей сложности отапливают 53 многоквартирных дома, республиканский перинатальный центр и 6 социальных объектов.

Было отмечено, что всеми муниципалитетами, на территории которых находятся котельные, уже получены паспорта готовности в установленные сроки. Какие-либо риски с прохождением отопительного периода отсутствуют.

В рамках республиканской программы капитального ремонта, в которую включен 301 многоквартирный дом, утвержден краткосрочный план программы на 2019-2021 годы.

Согласно плану в 2021 году планируется провести 79 работ по капитальному ремонту в 77 МКД, из которых 63 — работы по установке почтовых ящиков. Работы проведены на 79,7%.

В настоящее время проводятся оставшихся 16 мероприятий по ремонту систем теплоснабжения и электроснабжения. Риска срыва плана нет, говорится в релизе пресс-служба Главы и правительства республики.