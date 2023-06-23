В Ингушетии отработали схему оказания финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС

Отмечается, что заявления на единовременную денежную выплату в случае ЧС можно подать через федеральный портал государственных услуг в МФЦ, МЧС региона или орган местного самоуправления.

Сотрудники министерства показали жителям, как удобно, не выходя из дома или находясь в пункте временного размещения, направлять со своих смартфонов заявление об оказании им финансовой помощи.

В учениях были задействованы сотрудники МЧС и МФЦ Ингушетии, а также администрации Назрани. По результатам тренировки установлено, что чрезвычайное ведомство и власти города готовы к оказанию финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.