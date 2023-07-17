В Ингушетии отремонтируют сельские дороги

«В этом году в рамках нацпроекта приведена к нормативу автодорога «Трасса «Кавказ»-Карабулак-Средние чалуки-Гайрбек-юрт» протяжённостью 3, 80 км. В населенных пунктах по этому направлению расположены объекты социальной сферы ― школа, детский сад, дом культуры», — сказал представитель ведомства.

По его информации, асфальтобетонное покрытия там имело множество выбоин и трещин. В рамках проведения капитального ремонта подрядчик заменил основание, восстановил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины, привел в нормативное состояние пересечения, примыкания и съезды.

Вместе с тем, на стадии завершения реконструкция автодороги «Назрань-Малгобек- Нижний Курп-Терек» протяжённостью 1, 250 км. Эта дорога также проходит через сельские населенные пункты, где расположено много социально значимых объектов. Между тем, здесь налажено регулярное автобусное сообщение, в том числе с районными центрами.

Как отметил собеседник, учитывая состояние магистрали и ее социальную значимость, участок внесли в перечень объектов нацпроекта. В ходе реконструкции уже уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и устроены тротуары. Подрядчикам осталось установить дорожные знаки и нанести разметку.

Как сообщил нашему изданию министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов, сельские дороги имеют большое значение, точно так же как региональные или федеральные трассы.

«При выборе объектов, которые стоит включить в дорожную программу мы стараемся отдавать предпочтение именно сельским дорогам, на которые чаще всего жалуются жители. Развитие этих дорог в республике идет поэтапно. Мы будем продолжать работу в этом направлении и в последующие годы», — сказал Хаматханов.

Напомним, что в текущем году в республике по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 28 км автодорог.