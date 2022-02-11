Нацпроекты

В Ингушетии отремонтируют свыше 17 км дорог в рамках нацпроекта

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Дорожники Ингушетии завершили подготовку к новому дорожному сезону в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе будет отремонтировано порядка 13 дорожных объектов протяженностью 17,1 км, сообщил газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог региона Батыр Хаматханов.

«У всех должен быть четкий план работы по всем проблемным участкам, а также общей готовности к дорожному сезону. Уже определены конкурсными процедурами подрядчики, работы нужно начинать, как только позволит погода. Контракты по основным программам заключены заранее. Это позволяет всем участникам работ качественно спланировать сезон, подготовить силы и средства, закупить материалы. Благодаря этому подрядчики могут выйти на объекты сразу, как только позволит погода», — сказал собеседник издания.

По его словам, на сегодняшний день произведена поставка строительных материалов, приобретены инертные материалы.

В 2021 году Ингушетия с опережением срока завершила нацпроект «Безопасные качественные дороги», в республике было приведено в нормативное состояние порядка 53 км дорог.

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