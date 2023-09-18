В Ингушетии отреставрировали древнюю усыпальницу

«Работы проведены по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова известным реставратором Магомедом Харсиевым», — рассказал представитель учреждения.

По его словам, руководители комитета культурного наследия Ингушетии и музея-заповедника проверили качество выполненных работ.

«Восстановление объекта культурного наследия завершено. Хочу поблагодарить автора за проведенную работу по реставрации склепа», — сказал и. о. директора заповедника Ахмедхан Сампиев.

По данным пресс-службы, замковый ансамбль Цори возвышается над рекой Гулойхий, немного восточнее реки Асса. Более точное его местонахождение — Гулойхийское ущелье. Это самый восточный угол горной Ингушетии, на границе с Чечнёй и Грузией. Находится башенный комплекс на высоте 1 тыс. 170 м.

На данный момент на территории комплекса находятся три боевые башни и более трех десятков жилых, 12 склеповых могильников, раннемусульманские наземные захоронения, древний мавзолей, а также обнаружены следы двух ранее не известных речных мельниц.

Надземный многоярусный склеп обрушился в конце августа прошлого года, из-под его завалов извлекли более двухсот человеческих останков и богатый этнографический материал, который лег в основу двух научных публикаций, изданных сотрудниками Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Артефакты, знаменитые ингушские курхарсы, хранятся в краеведческом музее имени Т. Мальсагова, костные останки перезахоронены выходцами из данного комплекса, а средневековой коллективной усыпальнице дали вторую жизнь. Обвал произошел из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов потребовал от подрядчика восстановить усыпальницу и провести берегоукрепительные работы возле башенного комплекса до 1 октября. На эти цели выделялись 8 млн руб.