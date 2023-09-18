Реставрация

В Ингушетии отреставрировали древнюю усыпальницу

0

В архитектурном комплексе «Цори» в горном районе республики восстановлен обрушившийся в прошлом году наземный склеп, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

«Работы проведены по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова известным реставратором Магомедом Харсиевым», — рассказал представитель учреждения.

По его словам, руководители комитета культурного наследия Ингушетии и музея-заповедника проверили качество выполненных работ.

«Восстановление объекта культурного наследия завершено. Хочу поблагодарить автора за проведенную работу по реставрации склепа», — сказал и. о. директора заповедника Ахмедхан Сампиев.

По данным пресс-службы, замковый ансамбль Цори возвышается над рекой Гулойхий, немного восточнее реки Асса. Более точное его местонахождение — Гулойхийское ущелье. Это самый восточный угол горной Ингушетии, на границе с Чечнёй и Грузией. Находится башенный комплекс на высоте 1 тыс. 170 м.

На данный момент на территории комплекса находятся три боевые башни и более трех десятков жилых, 12 склеповых могильников, раннемусульманские наземные захоронения, древний мавзолей, а также обнаружены следы двух ранее не известных речных мельниц.

Надземный многоярусный склеп обрушился в конце августа прошлого года, из-под его завалов извлекли более двухсот человеческих останков и богатый этнографический материал, который лег в основу двух научных публикаций, изданных сотрудниками Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Артефакты, знаменитые ингушские курхарсы, хранятся в краеведческом музее имени Т. Мальсагова, костные останки перезахоронены выходцами из данного комплекса, а средневековой коллективной усыпальнице дали вторую жизнь. Обвал произошел из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов потребовал от подрядчика восстановить усыпальницу и провести берегоукрепительные работы возле башенного комплекса до 1 октября. На эти цели выделялись 8 млн руб.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Воспитанники спортклуба «Гладиатор» Ингушетии успешно выступили на первенстве России по ММА
В горной Ингушетии пройдет фестиваль бега в рамках V марафона «Джейрах»
Парламентарии Ингушетии поздравили с полувековым юбилеем школу в селе Инарки
В Ингушетии дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе
Жители села в Ингушетии обеспокоены строительством мусороперерабатывающего полигона в 5 км от населенного пункта
Ингушетия по нацпроекту получила 160 млн руб. на возведение ФОКа
Студенты-медики из Ингушетии стали финалистами международной олимпиады по терапии
Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом межрегиональном турнире в Чечне
Работы ингушских мастеров представили на фестивале культуры и спорта народов Юга России
Полувековой юбилей отметила школа села Инарки Малгобекского района Ингушетии
Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности стартует в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 