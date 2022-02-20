В Ингушетии отреставрируют один из крупнейших башенных комплексов Ний

«Мужчины из тейпа Евлоевых посетили на днях горную Ингушетию, свой родовой башенный комплекс Ний, реставрацию которого планируют начать в апреле этого года. Он станет вторым после Бишта отреставрированным башенным комплексом, финансирование которых обеспечивает Микаил Гуцериев», — сказал собеседник.

По его словам, реставратор и исследователь Магомед Харсиев будет руководить реставрационными работами комплекса.

Ний — крупный башенный поселок замкового типа на плато у подножья горы Цорей-Лоам, в 1,4 км. восточнее Нижнего Пялинга. Включен в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

Ранее на средства Михаила Гуцериева полностью восстановили более 80 средневековых построек башенного комплекса Бишт в Джейрахском районе.