В Ингушетии отреставрируют один из крупнейших башенных комплексов Ний
В Джейрахском районе Ингушетии на средства известного бизнесмена Михаила Гуцериева отреставрируют родовой башенный комплекс тейпа Евлоевых, сообщил газете «Ингушетия» один из представителей данной фамилии.
«Мужчины из тейпа Евлоевых посетили на днях горную Ингушетию, свой родовой башенный комплекс Ний, реставрацию которого планируют начать в апреле этого года. Он станет вторым после Бишта отреставрированным башенным комплексом, финансирование которых обеспечивает Микаил Гуцериев», — сказал собеседник.
По его словам, реставратор и исследователь Магомед Харсиев будет руководить реставрационными работами комплекса.
Ний — крупный башенный поселок замкового типа на плато у подножья горы Цорей-Лоам, в 1,4 км. восточнее Нижнего Пялинга. Включен в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.
Ранее на средства Михаила Гуцериева полностью восстановили более 80 средневековых построек башенного комплекса Бишт в Джейрахском районе.