В Ингушетии отвели участок для строительства приюта для бродячих животных с ветеринарной клиникой и аптекой

«Организацию проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию безнадзорных животных первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев обсудил с начальником Ветеринарного управления региона и представителями муниципалитетов. Как было отмечено, для строительства приюта в комплексе с ветеринарной клиникой и аптекой в Карабулаке определен земельный участок», — сказал собеседник издания.

Как сообщил руководитель ветуправления Беслан Дзугаев, в республике принят закон, в соответствии с которым органы местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями по отлову, учету, содержанию бродячих животных, преимущественно собак и кошек. Помимо этого, в их компетенцию входит транспортировка бездомных животных, осмотр, уничтожение трупов умерших животных и т. д.

На эти цели муниципалитеты должны ежегодно планировать средства в бюджете, а также назначать ответственных лиц. Однако не все муниципальные органы выполнили эту задачу. В связи с этим Евлоев поручил предусмотреть необходимые денежных средства.

Дзугаев отметил, что для надлежащего исполнения упомянутого закона необходимо иметь приют для передержки собак и кошек, которых в совокупности насчитывается более 1 тыс.

Для строительства типового приюта по самым минимальным ценам необходимо порядка 10-15 млн рублей в зависимости от загруженности. Сейчас ведутся переговоры с инвестором, о результатах которых администрация Магаса отчитается до следующей недели.

Ранее депутат Народного собрания, имам мечети Джабраил Мухлоев предупреждал сунженцев, что впредь находящиеся на улицах, площадях и в скверах коровы и МРС будут признаны безнадзорными. Животные подлежат отправке в загон, а объявившемуся недобросовестному владельцу придется оплатить административный штраф. Только после этого животное будет выпущено.

По мнению парламентария, только таким коренным образом можно решить проблему, актуальную не только для Сунжи, но и других населенных пунктов. Подобная практика эффективно применялась в советские годы, ее следует всего лишь возродить и закрепить. В свою очередь местные жители попросили освободить занятые частными лицами пастбищные территории.

Проблема несанкционированного выпаса лошадей и коров актуальна не только для Сунжи, но и других населённых пунктов. Часто они становятся причиной ДТП с летальным исходом.