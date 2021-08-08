Прогноз

В Ингушетии ожидается аномальная жара до 40 градусов

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Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни. На юге России и в регионах Поволжья также ожидается сильная жара — температура будет достигать 39-40 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», — рассказал он.

По словам Вильфанда, Поволжье также ожидает жаркая погода в ближайшие дни. Особенно тепло будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла. Ко вторнику до 37-39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях.

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