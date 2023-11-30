В Ингушетии ожидается массовое размножение итальянского пруса в 2024 году

«Такие сведения предоставили специалисты Россельхозцентра после проведения исследований с целью выявления кубышек саранчовых вредителей на территории субъектов страны», — рассказал наш собеседник.

По результатам данных исследований установлено, что в предстоящем году наибольшее размножение саранчовых вредителей ожидается в СКФО.

Отметим, что за весь период своей жизни каждая особь итальянского пруса съедает не менее 100 граммов зеленой массы. Размножению и повышенной вредоносности саранчи способствует жаркая сухая погода.