Вредители

В Ингушетии ожидается массовое размножение итальянского пруса в 2024 году

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На территории республики прогнозируют нарастание численности итальянского пруса в 2024 году, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Такие сведения предоставили специалисты Россельхозцентра после проведения исследований с целью выявления кубышек саранчовых вредителей на территории субъектов страны», — рассказал наш собеседник.

По результатам данных исследований установлено, что в предстоящем году наибольшее размножение саранчовых вредителей ожидается в СКФО.

Отметим, что за весь период своей жизни каждая особь итальянского пруса съедает не менее 100 граммов зеленой массы. Размножению и повышенной вредоносности саранчи способствует жаркая сухая погода.

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