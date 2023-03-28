В Ингушетии ожидается сильный ветер и заморозки в конце марта

В регионе с 30 марта по 1 апреля, ночью и утром местами ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до −1...-6 °С, в горах −3...-8, местами до −12 °С.

В чрезвычайном ведомстве при усилении ветра рекомендуют жителям ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В связи с заморозками есть риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют укрыть растения. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

Защитить культуры можно и при помощи окуривания, используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи.