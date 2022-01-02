Прогноз

В Ингушетии ожидается снег

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В ближайшие двое суток, 3 и 4 января, в Ингушетии ожидается облачная погода, с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Также в горных районах Ингушетии выше 2 тыс. метров — лавиноопасно, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«В Ингушетии 4 января до плюс 12 градусов. В горных районах температура воздуха ночью минус четыре-девять градусов. В высокогорье до −14°. В горных районах Ингушетии — лавиноопасно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха ночью от минус трех до плюс двух градусов, при прояснениях — до минус восьми. Днём — от минус двух до плюс трех градусов, местами до восьми градусов выше нуля.

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