В Ингушетии ожидают рост промпроизводства на 13% до конца 2022 года

При этом, по ее словам, индекс промышленного производства составит 108%.

«Основные характеристики проекта республиканского бюджета базируются на макроэкономических показателях прогноза социально-экономического развития республики. Так, по оценке объем отгруженной промышленной продукции в 2022 году составит 8,7 млрд рублей», — сказала Эсет Тумгоева.

«Сейчас важны любые показатели, показывающие положительную динамику и утешительный прогноз министерства к концу года. Надо понимать, что в дальнейшем рост экономики придется обеспечивать в более сложных условиях, чем раньше. Будет сказываться и санкционное давление, какие-то производства придется перестраивать, искать новые возможности. Все это решаемые задачи, в целом ситуация у нас стабильная, будем наращивать рост по основным показателям», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По данным министра, в среднесрочной перспективе развитие промышленного производства в республике и стране в целом прогнозируется в условиях комплексного влияния последствий санкций, введенных против России.

«Мы прогнозируем, что объем отгруженной промышленной продукции в среднесрочной перспективе вырастет до 11,5 млрд рублей к 2025 году. Индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 107,1 % в 2023 году и 110,8 % в 2025 году. Ускорению темпов роста в 2023 — 2025 годах будет способствовать внутрироссийский спрос на промышленную продукцию основных отраслевых предприятий республики в связи с импортозамещением», — сказала Эсет Тумгоева.

Значительная доля в структуре промышленного производства в Ингушетии приходится на обрабатывающий сектор — это 33,2%. В 2023 году рост производства ожидается на уровне 106,0 %, а в 2025 году — 110,7 %. Основная доля в обрабатывающих производствах приходится на три отрасли — это производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий.