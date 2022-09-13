В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал
В период 13-15 часов и до конца суток 13 сентября, в течение суток 14 сентября, а также ночью и утром 15 сентября местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.
На реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112», призвали в чрезвычайном ведомстве.