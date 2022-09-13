В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал

В период 13-15 часов и до конца суток 13 сентября, в течение суток 14 сентября, а также ночью и утром 15 сентября местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.