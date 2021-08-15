В Ингушетии ожидаются ливни, гроза и шквал до 25 метров в секунду

Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

Отмечается, что на реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок.

За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.