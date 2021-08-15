Прогноз

В Ингушетии ожидаются ливни, гроза и шквал до 25 метров в секунду

0

В течение суток 15 и 16 августа местами в Ингушетии сохраняется действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

Отмечается, что на реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок.

За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юные шахматисты из Ингушетии успешно выступили на Кубке России «Надежда Астрахани»
Из Национального фонда развития Ингушетии выделены средства для подготовки к зиме перинатального центра
Глава Минобороны досрочно присвоил олимпийскому чемпиону из Ингушетии звание старшего лейтенанта
Торговая точка ритейлера «Магнит» появилась в ингушском селе Инарки
Президент России в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по подтоплениям и пожарам
За сутки в Ингушетии умерли два человека с Covid-19
В Ингушетии один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковых автомобилей с лошадьми
В Ингушетии проверят техническое состояние общественного транспорта после трагедии в Воронеже
В сельском поселении Кантышево Ингушетии прошла беседа со школьниками «Наркотики разрушают жизнь»
Вышла в свет первая книга Мурада Чахкиева «Кавказ и Хромой Тимур»
Бывшего начальника центра обработки итогов ЕГЭ в Ингушетии обвинили в даче взятки и мошенничестве

Главное

Яндекс.Метрика

 