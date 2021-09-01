Прогноз

В Ингушетии ожидаются ливни, грозы и шквал до 25 метров в секунду

0

До конца суток 1 сентября, а также 2 и 3 сентября в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, на реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона максимально исключить пребывание на улице.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Председатель правительства Ингушетии посетил праздничную линейку в лицее Магаса
В Ингушетии продолжается конкурс эскизов памятной монеты, посвященной 100-летию образования республики
60-летняя школа в Ингушетии отметила второй «день рождения»
С помощью ингушского благотворительного фонда «Мубарак» семья из села Долаково обрела уютный дом
Швейная фабрика в Ингушетии нуждается в рабочих руках
За сутки в Ингушетии умер один человек, 66 новых случаев Covid-19
Президент России рекомендовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»
Ингушский дзюдоист Хусен Халмурзиев стал победителем клубного чемпионата России
Мэрия столицы Ингушетии проводит конкурс сочинений в память о Герое России Алихане Калиматове
Глава Ингушетии считает, что 1 сентября — праздник, который дорог всем поколениям
Молодых кинематографистов Ингушетии приглашают к участию в образовательном интенсиве «Искусство питчинга»

Главное

Яндекс.Метрика

 