В Ингушетии ожидаются ливни, грозы и шквал до 25 метров в секунду

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, на реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона максимально исключить пребывание на улице.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».