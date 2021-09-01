В Ингушетии ожидаются ливни, грозы и шквал до 25 метров в секунду
До конца суток 1 сентября, а также 2 и 3 сентября в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.
Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, на реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.
Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона максимально исключить пребывание на улице.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».