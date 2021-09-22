В Ингушетии ожидаются ливни в сочетании с грозой и шквал до 20 метров в секунду
В период 16-18 часов и до конца суток 22 сентября, а также в течение суток 23 сентября, ночью и утром 24 сентября местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.
Как сообщает МЧС по республике, на реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.
За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».
Действует телефон доверия Главного управления МЧС региону 8 (8734) 55-99-99.