В Ингушетии ожидаются ливни в сочетании с грозой и шквал до 20 метров в секунду

Как сообщает МЧС по республике, на реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».

Действует телефон доверия Главного управления МЧС региону 8 (8734) 55-99-99.