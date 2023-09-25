В Ингушетии озвучили итоги республиканского турнира по грэпплингу

Чемпионство оспаривали более 120 атлетов в семи возрастных категориях. В бескомпромиссной борьбе определились лидеры, которые и завоевали призовые места.

По информации Федерации спортивной борьбы Ингушетии, успехов добились: в возрастной категории 2018-2019 г. р. — Хамхоев Зейд, Килоев Абдуллах, Гайтукиев Умар, Хадзиев Сайфуллах; 2016-2017 г. р. — Эльмурзиев Ахмед, Местоев Ибрагим, Даурбеков Мухаммад, Нальгиев Сайфуллах, Мациев Анарбек; 2014-2015 г. р. — Белхороев Мурад, Бекмурзиев Амирхан, Мациев Анарбек, Местоев Ибрагим, Гуражев Абубакар; 2012-2013 г. р. — Чилиев Мухаммад, Базгиев Мухаммад, Точиев Имран, Албогачиев Абдуллах, Мациев Ахмед, Балаев Амир, Гандалоев Анзор; 2010-2011 г. р. — Шадыжев Абдул-Малик, Даурбеков Саад, Баркинхоев Саид, Газдиев Арби, Цечоев Магомед, Евлоев Исмаил, Торшхоев Магомед, Майсигов Абдул-Малик; 2008-2009 г. р. — Абадиев Ибрагим, Торшхоев Ислам, Кансигов Магомед, Арчаков Руслан, Костоев Саламхан, Мальсагов Исмаил, Плиев Мухаммад, Гадаборшев Амир; 2006-2007 г. р. — Аушев Абдулла, Орцханов Акрам, Гарданов Али, Дербичев Мухаммад-Амин, Угурчиев Мухаммад, Алхастов Ибрагим, Газгиреев Ибрагим.

Отмечается, что в командном зачете места распределились следующим образом: 1-е место — команда «Сунжа», 2-е место — команда «Гаракх», 3-е место — команда «Магас». Медали, грамоты, ценные призы победителям вручили организатор турнира — Федерация спортивной борьбы РИ в лице вице-президента Назира Хадзиева, и спонсоры — строительная компания «Транс-Сервис» в лице генерального директора Галаева Альберта и магазина электротехники «Диджитал Стор» в лице руководителя Плиева Ахмеда.