ДТП

В Ингушетии пациент психоневрологического диспансера угнал авто и протаранил магазин

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В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани Ингушетии 21 августа поступило сообщение о том, что в магазин «Седьмое Небо» въехала автомашина.

В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что поздно вечером состоящий на учете в республиканском психоневрологическом и наркологическом диспансер гражданин, заметив ключи в замке зажигания чужой автомашины «ВАЗ-2106», припаркованной вблизи магазина, сел в нее, завел и совершил наезд на магазин.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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