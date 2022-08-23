В Ингушетии пациент психоневрологического диспансера угнал авто и протаранил магазин

В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что поздно вечером состоящий на учете в республиканском психоневрологическом и наркологическом диспансер гражданин, заметив ключи в замке зажигания чужой автомашины «ВАЗ-2106», припаркованной вблизи магазина, сел в нее, завел и совершил наезд на магазин.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике.