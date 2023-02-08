В Ингушетии пенсионер кухонным ножом зарезал мужчину на ферме

«60-летний житель Малгобекского района в помещении фермы на окраине села Барсуки в ходе ссоры напал с ножом на 45-летнего мужчину и нанес ему проникающее ранение, от которого пострадавший скончался при госпитализации», — сказал источник.

По данным собеседника, правоохранители быстро установили личность подозреваемого, «по горячим следам» пенсионер был задержан.

На месте происшествия найден кухонный нож, предположительно, орудие преступления. Назначена судебная и химическая экспертиза. На фигуранта завели дело по ч. 1 ст. 105 УК России. Его поместили в изолятор временного содержания.