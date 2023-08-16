В Ингушетии пенсионера обвиняют в продаже паленого алкоголя

Сообщается, что 7 августа этого года в помещении без наименования, расположенном по улице Базоркина, горожанин за денежное вознаграждение реализовал алкогольную продукцию, а после там же была изъята партия бутылок. По заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость не безопасна для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, говорится в релизе.