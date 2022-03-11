В Ингушетии перед весенним паводком принимают меры предосторожности

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды республики, по результатам осмотра составлены акты, выявлены замечания и направлены ответственным лицам для устранения.

Отмечается, что участниками комиссии стали представители территориального отдела Западно-Каспийского бассейнового водного управления по РИ, Росприроднадзора, Ростехнадзора, МЧС России, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ингушетии, начальники отделов ГО и ЧС администраций муниципальных образований.

Сообщается, что в Ингушетии ГТС подвергаются комиссионным осмотрам раз в год: весной, перед прохождением весеннего половодья. Основная цель подобных мероприятий — оценка готовности гидротехнических сооружений к пропуску вод весеннего половодья, а также своевременное выявление дефектов и их оперативное устранение.