В Ингушетии перенесли строительство завода по переработке грецкого ореха на 2024 год

«Ранее предполагалось, что возведение объекта стартует в нынешнем году, но из-за длительной подготовки проектно-сметной документации сроки пришлось подвинуть», — рассказал собеседник.

По его словам, инвестор получил разрешение на строительство лишь в октябре 2023 года.

Отмечается, что в качестве сырья для переработки планируется использовать урожай грецких орехов, собранный в ореховых садах сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района, общая площадь которых 175 га.