Строительство

В Ингушетии перенесли строительство завода по переработке грецкого ореха на 2024 год

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Начало строительства завода по переработке грецкого ореха в республике отложено на май-апрель 2024 года, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

«Ранее предполагалось, что возведение объекта стартует в нынешнем году, но из-за длительной подготовки проектно-сметной документации сроки пришлось подвинуть», — рассказал собеседник.

По его словам, инвестор получил разрешение на строительство лишь в октябре 2023 года.

Отмечается, что в качестве сырья для переработки планируется использовать урожай грецких орехов, собранный в ореховых садах сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района, общая площадь которых 175 га.

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