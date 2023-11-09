В Ингушетии перенесли строительство завода по переработке грецкого ореха на 2024 год
Начало строительства завода по переработке грецкого ореха в республике отложено на май-апрель 2024 года, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.
«Ранее предполагалось, что возведение объекта стартует в нынешнем году, но из-за длительной подготовки проектно-сметной документации сроки пришлось подвинуть», — рассказал собеседник.
По его словам, инвестор получил разрешение на строительство лишь в октябре 2023 года.
Отмечается, что в качестве сырья для переработки планируется использовать урожай грецких орехов, собранный в ореховых садах сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района, общая площадь которых 175 га.