В Ингушетии переобучение в 2023 году пройдут около 500 человек

«Мы планируем реализовать мероприятия по переобучению в текущем году для почти 500 человек. Это люди в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, женщины, находящиеся в декретном отпуске, женщины с детьми до 7 лет, молодежь до 35 лет, безработные, зарегистрированные в органах службы занятости населения, а также работники, находящиеся под риском увольнения», — сказал Муталиев.

По его словам, переобучение будет проводиться в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Министр напомнил, что в 2022 году в республике перевыполнили план —обучение прошли около 1 тыс. человек.

«Особенно курсы популярны у женщин в декретном отпуске и безработных мам, которые занимаются воспитанием детей до семи лет. Для них это хорошая возможность, к примеру, устроиться воспитателем в детский сад, куда ходят их дети», — отметил Муталиев.

По его словам, курсы будут проводиться в очном, заочном и дистанционном форматах на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Ставрополе, Томского государственного университета и АНО «Агентство развития профессионального мастерства».

«В условиях высокого уровня безработицы, с которой мы боремся, такие курсы нашей республике просто необходимы. В прошлые годы развивалась такая тенденция, что абитуриенты чаще поступали на юридический и экономический факультеты. Специалистов в других областях в республике было не так много. Подобные образовательные системы позволяют многим найти себя в другой профессии и освоить новые специальности, устроиться на интересную работу», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.