Перепись

В Ингушетии переписалось 197,5 тыс. человек или 40% от населения республики

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В Ингушетии переписано 197,5 тыс. человек или 40% от населения республики. Об этом было сообщено на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством первого заместителя главы правительства России Андеря Белоусова с участием премьер-министра региона Владимира Сластенина.

«Согласно данным Росстата по СКФО, в понедельник было переписано 95,5 тыс. человек, или 20% от всего населения республики. Сегодня численность переписавшихся уже составила 197,5 тыс. человек — 40%», — информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Вместе с тем, из общего количества переписавшихся, на едином портале «Государственные услуги» приняли участие 15,5 тыс. человек. Два дня назад их численность составляла всего 5 тыс. человек.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на Едином портале государственных услуг предоставляется до 8 ноября. Сделать это получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне.

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