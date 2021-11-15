В Ингушетии переписано 100% жителей

Об этом было сообщено на заседании в правительстве под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.

Как отметил заместитель руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев, перепись закончена для всех, кроме органов статистики.

«Сейчас у нас начинается не менее масштабная работа по подсчету переписавшихся. Хочу поблагодарить наших жителей, правительство, министерства и ведомства, волонтеров, словом, всех, кто принял активное участие в этом важном мероприятии», — сказал Экажев.

Он также поблагодарил региональные Роспотребнадзор и Минздрав за предоставленные средства защиты для переписчиков, которые тем самым обеспечили им безопасность в этот нелегкий период, организацию ПЦР-тестирования и т. д.

Сластенин в свою очередь поблагодарил участников за высокий уровень организации, отметив слаженную совместную работу всех органов и муниципалитетов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября текущего года. Первые итоги мероприятия будут озвучены весной следующего года.