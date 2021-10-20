В Ингушетии переписано 31,5 тыс. человек
В Ингушетии по состоянию на 20 октября численность переписавшихся составляет более 31 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Владимир Сластенин на совещании в режиме видеоконференции, под руководством первого заместителя главы правительства России Андрея Белоусова.
«На сегодня переписано 31,5 тыс. человек. Из них на 154 участках переписчиками зарегистрировано 29569 человек, на едином портале «Госуслуги» приняли участие 1800 жителей, в стационарных участках в МФЦ — 45 человек», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства региона.
Как сообщил премьер-министр, в течение трех дней, с 15 по 17 октября, в республике проходило обучение. Уже второй день 913 переписчиков выходят на счетные участки для опроса населения.
Он отметил, что в рамках соглашения между Северо-Кавказстатом и Ингушским госуниверситетом в качестве переписчиков привлечены также и студенты, пока приступили к работе 40 из них. Участие студентов в качестве переписного персонала будет зачтено как производственная практика.
Сластенин добавил, что помимо 154 участков, расположенных по всему региону, в МФЦ в городах Магасе, Назрани, Карабулаке, Сунже и Малгобеке открыты еще дополнительно 5 стационарных участков.
Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября текущего года в цифровом формате, основным нововведением которого станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на ЕПГУ. Сделать это получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне. Для тех, кто не прошел перепись на портале Госуслуг, будет проводиться обход переписчиками всех жилых помещений страны и сверка кодов подтверждения прохождения переписи.
Подробная информация о Всероссийской переписи населения размещена на сайте www. strana2020.ru.