В Ингушетии переписано 31,5 тыс. человек

«На сегодня переписано 31,5 тыс. человек. Из них на 154 участках переписчиками зарегистрировано 29569 человек, на едином портале «Госуслуги» приняли участие 1800 жителей, в стационарных участках в МФЦ — 45 человек», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства региона.

Как сообщил премьер-министр, в течение трех дней, с 15 по 17 октября, в республике проходило обучение. Уже второй день 913 переписчиков выходят на счетные участки для опроса населения.

Он отметил, что в рамках соглашения между Северо-Кавказстатом и Ингушским госуниверситетом в качестве переписчиков привлечены также и студенты, пока приступили к работе 40 из них. Участие студентов в качестве переписного персонала будет зачтено как производственная практика.

Сластенин добавил, что помимо 154 участков, расположенных по всему региону, в МФЦ в городах Магасе, Назрани, Карабулаке, Сунже и Малгобеке открыты еще дополнительно 5 стационарных участков.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября текущего года в цифровом формате, основным нововведением которого станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на ЕПГУ. Сделать это получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне. Для тех, кто не прошел перепись на портале Госуслуг, будет проводиться обход переписчиками всех жилых помещений страны и сверка кодов подтверждения прохождения переписи.

Подробная информация о Всероссийской переписи населения размещена на сайте www. strana2020.ru.