В Ингушетии перезапустили комбинат детского питания мощностью 2,5 тонны готовой продукции в смену

Участие в мероприятии принял и сам руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«Сегодня мы реализуем очень важный инвестиционный проект комбината детского питания, который расширяет список выпускаемой в Ингушетии продукции. Все лучшее надо делать для детей, чтобы у нас выросло новое поколение умных, сильных и здоровых людей. Вы работаете в сфере производства продукции, которая относится к категории повышенной ответственности. Надо всегда трудиться максимально квалифицированно, на самом высоком качественном уровне. Строго соблюдать санитарно-гигиенические требования. От вашего труда во многом будет зависеть здоровье сотен и тысяч детей Ингушетии. Не будем перерезать ленточки, говорить громких слов — не это приоритет, вы взяли на себя ответственность запустить предприятие, которое принесет пользу людям, региону, государству», — обратился он к предпринимателям.

Полная мощность производственной линии составит 2,5 тонны готовых товаров в смену. Выпускаться они будут под брендом Hozber, что в переводе с ингушского означает «красивый, милый малыш». Общий объем финансирования объекта — 149 млн руб. Компания ООО «АВА» вложила в его перезапуск 45 млн руб. собственных средств, также были привлечены заемные в размере 104 млн руб.

Комбинат специализируется на изготовлении сухих смесей из круп различных злаков для детей от 6 месяцев, каш быстрого приготовления: безлактозных, молочных и с натуральным фруктовым вкусом.

«Для создания наших продуктов мы привлекли лучших специалистов. Разработали новую рецептуру и технологию производства. Создали новый бренд, позволяющий не только ввести в широкий оборот слово Hozber на ингушском языке, но и продвигать в стране высококачественные товары, произведенные в Ингушетии, создавать основу для кооперации и других форм сотрудничества с предприятиями других регионов России. Мы намерены в ближайшие месяцы значительно расширить ассортимент», — отметил гендиректор ООО «АВА» Руслан Гагиев.

Кроме того, по данным комбината, в среднесрочной перспективе создание не имеющего аналогов в России полного цикла производства заменителя грудного молока для новорожденных из компонентов, производимых в Ингушетии.

Срок реализации проекта: с 2022 года (с момента передачи государственного имущества и запуска первой линии) по первый квартал 2024 года. На заключительном этапе предполагается построить дополнительное складское помещение и закупить оборудование общей стоимостью 68 млн руб. Новый объект позволит создать более 80 постоянных рабочих мест.

В честь открытия руководство комбината объявило об обеспечении прикормом, сухими смесями от 6 месяцев всех детей, родившихся в этот день в Ингушетии, на весь период потребления, то есть до года. Для этого желающим необходимо обратиться на предприятие по адресу: ул. Терсмейл-Хаджи, 1, телефон: 8 (495) 066-06-61, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.