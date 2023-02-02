В Ингушетии первичные отделения «Движения первых» создадут во всех образовательных учреждениях

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, возглавляющий Координационный совет РДДМ, напомнил, что предстоит заниматься очень серьезной и ответственной работой.

«На организацию возложены важные функции по воспитанию подрастающего поколения и молодежи в духе патриотизма, любви к своей Родине, прививая им культурные, нравственные, исторические и духовные ценности. Подход к этой работе не должен быть формальным, необходимо по-настоящему увлечь детей, активно вовлекая их в деятельность движения», — считает Калиматов.

Отметим, что более 2 тыс. детей и наставников — представители Ингушского регионального отделения организации, зарегистрированы на сайте будьвдвижении.РФ.

РДДМ объединяет все молодежные организации и движения страны. Целями организации являются содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи.

Работа по формированию первичных и местных отделений движения началась сразу после учредительного съезда РДДМ в декабре прошлого года.