ЕГЭ

В Ингушетии первые экзамены ЕГЭ-2021 прошли в штатном режиме

0

В Ингушетии первые экзамены прошли 31 мая. Выпускники сдавали географию, литературу и химию, на сдачу этих предметов зарегистрировались 1088 человек. Экзамены прошли в штатном режиме, сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«ЕГЭ проходил в 8 экзаменационных пунктах, организованных на базе школ городов Назрани, Сунжи, Малгобека и сельских поселений Барсуки, Экажево, Нестеровское», — говорится в сообщении.

После сдачи экзаменов своими впечатлениями поделилась выпускница текущего года Мадина Евлоева.

«Перед экзаменом я жутко волновалась, хотя морально меня сильно поддерживали родители и учителя. В аудитории я постаралась сконцентрировать свое внимание на решении заданий и, как мне кажется, выполнила экзаменационную работу хорошо. Надеюсь, результат оправдает мои ожидания», — сказала Мадина.

ЕГЭ в регионе проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности: проводится бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиками, соблюдается дистанция между участниками экзамена.

Напомним, что в Министерстве образования и науки Республики Ингушетия работает номер горячей линии по вопросам проведения Государственной итоговой аттестации (8-873-22-22-573), по которому выпускники и родители могут обращаться по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в регионе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии закупят 14 автоцистерн для доставки воды в муниципалитеты
В Ингушетии проходит месячник антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ
В Ингушетии грузовой автомобиль врезался в поезд с нефтепродуктами
Лидером праймериз ЕР в Ингушетии среди одномандатников стал директор «Ингушнефть» Муслим Татриев
Умерла автор романов «Мадина» и «Эхо запретной любви» Доухан Балаева
Флешмоб «Читаем про Ингушетию» набирает обороты
Калиматов считает, что благодаря грамотной социальной политике жители Ингушетии стали больше доверять власти
Росгвардейцы Ингушетии организовали детский праздник для жителей военного городка
Юные ингушские атлеты успешно выступили на открытых соревнованиях по спортивной гимнастике в Москве
В Ингушетии снимут документально-художественный фильм «Наша история»
Школьникам сельского поселения Новый Редант Ингушетии рассказали о вреде курения

Главное

Яндекс.Метрика

 