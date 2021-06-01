В Ингушетии первые экзамены ЕГЭ-2021 прошли в штатном режиме
В Ингушетии первые экзамены прошли 31 мая. Выпускники сдавали географию, литературу и химию, на сдачу этих предметов зарегистрировались 1088 человек. Экзамены прошли в штатном режиме, сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
«ЕГЭ проходил в 8 экзаменационных пунктах, организованных на базе школ городов Назрани, Сунжи, Малгобека и сельских поселений Барсуки, Экажево, Нестеровское», — говорится в сообщении.
После сдачи экзаменов своими впечатлениями поделилась выпускница текущего года Мадина Евлоева.
«Перед экзаменом я жутко волновалась, хотя морально меня сильно поддерживали родители и учителя. В аудитории я постаралась сконцентрировать свое внимание на решении заданий и, как мне кажется, выполнила экзаменационную работу хорошо. Надеюсь, результат оправдает мои ожидания», — сказала Мадина.
ЕГЭ в регионе проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности: проводится бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиками, соблюдается дистанция между участниками экзамена.
Напомним, что в Министерстве образования и науки Республики Ингушетия работает номер горячей линии по вопросам проведения Государственной итоговой аттестации (8-873-22-22-573), по которому выпускники и родители могут обращаться по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в регионе.