В Ингушетии первые экзамены ЕГЭ-2021 прошли в штатном режиме

«ЕГЭ проходил в 8 экзаменационных пунктах, организованных на базе школ городов Назрани, Сунжи, Малгобека и сельских поселений Барсуки, Экажево, Нестеровское», — говорится в сообщении.

После сдачи экзаменов своими впечатлениями поделилась выпускница текущего года Мадина Евлоева.

«Перед экзаменом я жутко волновалась, хотя морально меня сильно поддерживали родители и учителя. В аудитории я постаралась сконцентрировать свое внимание на решении заданий и, как мне кажется, выполнила экзаменационную работу хорошо. Надеюсь, результат оправдает мои ожидания», — сказала Мадина.

ЕГЭ в регионе проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности: проводится бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиками, соблюдается дистанция между участниками экзамена.

Напомним, что в Министерстве образования и науки Республики Ингушетия работает номер горячей линии по вопросам проведения Государственной итоговой аттестации (8-873-22-22-573), по которому выпускники и родители могут обращаться по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в регионе.