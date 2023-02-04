В Ингушетии первые семеро жителей новых регионов России получили водительские права

В ведомстве напомнили, что права выдаются в соответствии с постановлением правительства России от 2 декабря прошлого года «Об особенностях предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений».

Отмечается, в частности, что для замены регистрационных документов и государственных номеров необходимо будет предъявить российский паспорт или вид на жительство, документы, подтверждающие постоянное проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также документы и государственные номера транспортных средств, выданные до вступления в силу постановления компетентными органами Украины, ЛДНР, а в случае их отсутствия — сведений, подтверждающих регистрацию транспортного средства.

Для юридических лиц также необходимы документы, подтверждающие регистрацию в качестве российского юридического лица с адресом местонахождения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Заявители освобождаются от уплаты государственной пошлины и необходимости прохождения технического осмотра автомобилей.

Подробности на сайте МВД России по Ингушетии.